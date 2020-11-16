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16.11.2020 - 15:03 |

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? ÖSYM'den duyuru geldi mi?

DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce kişi sonuçlara odaklanmış vaziyette ve DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? sorusu peş peşe yöneltiliyor. İşte konuya ilişkin son bilgiler...

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? ÖSYM'den duyuru geldi mi?

DGS ek tercih başvuruları 11 Kasım'da sona ererken son başvunun üzerinden 5 gün geçti ve sonuç için bekleyiş başladı. Binlerce aday eğitimini lisansa tamamlamak için sabırsızlanıyor ve DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? sorusunu yöneltiyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den DGS ek tercih sonuç tarihi hakkında bir açıklama henüz yok. Geçen sene ek tercih başvuruları 7 Ekim'de bitmiş, sonuçlar 14 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl gözler 18 Kasım'a çevrilmiş durumda...

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

 

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