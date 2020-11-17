DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...

DGS ek tercih sonuçları için adaylar sabırsız şekilde bekliyor. DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu şu günlerde gündem olmuş durumda... Geçen yılki süreci tam olarak bilmeyenler şimdi araştımalarısnı sıklaştırmış durumda...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den DGS ek tercih sonuç tarihi hakkında bir açıklama henüz yok. Geçen sene ek tercih başvuruları 7 Ekim'de bitmiş, sonuçlar 14 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl gözler 18 Kasım'a çevrilmiş durumda...

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.