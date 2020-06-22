22.06.2020 - 13:57 |
DGS geç başvuru 2020 ne zaman, DGS geç başvuru ücreti kaç TL? Sınav hangi tarihte uygulanacak?
DGS geç başvuru işlemi için büyük merak başladı. 9 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan DGS başvurularını kaçıran adaylar, DGS geç başvuru işleminde bulunabilecek. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS geç başvurusunun tarihi ve ücreti belirlendi. Peki geç başvuru işlemi ne zaman yapılır? DGS geç başvuru ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte uygulanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları sona erdi. DGS başvuru tarihlerinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar geç başvuru işleminin ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. Peki DGS geç başvurusu ne zaman ve ücreti ne kadar? İşte DGS 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...
DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
DGS geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde saat 23:59'a kadar alınacak.
DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL. Sınav ücreti aynı gün(3 Temmuz 2020) ödenir.
DGS NE ZAMAN?
DGS 2020, 9 Ağustos 2020 saat 10:15'de uygulanacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.