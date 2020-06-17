DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS için heyecan dorukta. 9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan DGS başvuruları yoğun ilgi gördü. DGS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise geç başvuru gününğü öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki DGs geç başvuru işlemi ne zaman yapılır, DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL sınav ücreti 3 Temmuz gününde ödenir.

DGS NE ZAMAN?

Sınav, 9 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.



DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.