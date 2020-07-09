DGS ne zaman, DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan DGS'nin geç başvuru günü ise 3 Temmuz'du. DGS başvuru süreci kapandı, adaylar ise sınav günü için geri sayıma başladı. Sınav öncesinde bir diğer merak edilen konu ise DGs sınav yerleri oldu. Peki DGS sınav yerleri belirlendi mi, DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte DGS'ye katılım sağlayacak adayların bilmesi gerekenler...

DGS NE ZAMAN?

DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

DGS sınav yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM tarafından belirlendiğinde DGS sınav giriş belgesi erişim linkini haberimize ekleyeceğiz.

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.