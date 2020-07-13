13.07.2020 - 12:07 |
DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS tarihini duyurdu...
DGS için geri sayım başladı. ÖSYM Tarafından uygulanacak olan DGS ne zaman yapılacak? Haziran ayı içerisinde başvuruları yapılan DGS için 3 Temmuz'da geç başvurular alındı. İşte ÖSYM tarafından belirlenen DGS takvimi...
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı için zaman yaklaşıyor. 2020 DGS katılacak adaylar için heyecanlı bekleyiş... DGS ne zaman yapılacak?
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 DGS 9 Ağustos tarihinde yapılacak. 10.15'te başlayacak sınav 150 dakika sürecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?
9 Ağustos'ta yapılacak olan DGS'nin sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.
Bolu'da feci yangın!Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 7 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 5 kişi camdan çıkarak kurtulurken, 2 çocuk yaşamını yitirdi. İtfaiye ekibi yangını söndürdükten sonra, Sefa (8) ve Merve Bekil (10) isimli 2 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu.