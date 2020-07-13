DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS tarihini duyurdu...

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı için zaman yaklaşıyor. 2020 DGS katılacak adaylar için heyecanlı bekleyiş... DGS ne zaman yapılacak?

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 DGS 9 Ağustos tarihinde yapılacak. 10.15'te başlayacak sınav 150 dakika sürecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

9 Ağustos'ta yapılacak olan DGS'nin sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.