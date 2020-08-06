DGS saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı 2020 için heyecan dorukta. Hafta sonu yapılacak olan sınav için önlemler alındı. Peki, sınav saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2020 NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 2020 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak 150 dakika sürecek.

DGS İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Okullarımızda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacak. ÖSYM, adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edecek. İsteyenler kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecek. Emniyet görevlilerimiz öğrencilerin ve görevlilerin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörüyle yapacak” dedi. Savaş, adayların sınav günü 10.00’a kadar binalara gelmesi gerektiğinin altını çizdi.