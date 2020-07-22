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22.07.2020 - 12:39 |

DGS sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanır? Sınav hangi tarihte?

Dikey Geçiş Sınavı için gözler 9 Ağustos'ta... Sınava bugün itibarıyla 18 gün var ve sınav giriş yerleri yavaş yavaş gündem oluyor. Bu nedenle de DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusu revaçta...

DGS sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanır? Sınav hangi tarihte?

Önlisans eğitimini lisans düzeyine çıkarmak isteyen binlerce kişi her yıl DGS sınavına başvuruyor. DGS başvuruları bitti, sırada sınav heyecanı var. Adaylar hem sınava çalışıyor hem de DGS sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını sorguluyor. Peki, sınav yerleri ne zaman açıklanır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılmış bir açıklama henüz yok. Fakat sınav yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. 

Kontrolden çıkan kamyon iki aracı biçti!İstanbul Sultangazi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon adeta dehşet saçtı. Kamyon önce bir otomobili biçerek hurda haline getirdi. Daha sonra ise bir kamyoneti de önüne alarak binanın duvarına vurarak durabildi.
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