DGS sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanır? Sınav hangi tarihte?

Önlisans eğitimini lisans düzeyine çıkarmak isteyen binlerce kişi her yıl DGS sınavına başvuruyor. DGS başvuruları bitti, sırada sınav heyecanı var. Adaylar hem sınava çalışıyor hem de DGS sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını sorguluyor. Peki, sınav yerleri ne zaman açıklanır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılmış bir açıklama henüz yok. Fakat sınav yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor.