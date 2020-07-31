MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DGS sınav yerleri sorgulama | DGS 2020 ne zaman yapılacak?
ABONE OL
31.07.2020 - 15:17 |

DGS sınav yerleri sorgulama | DGS 2020 ne zaman yapılacak?

DGS sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS'nin sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS aracılığı ile görüntüleyebilecek. Peki, DGS ne zaman yapılacak?

DGS sınav yerleri sorgulama | DGS 2020 ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS'ye çok az bir zaman kaldı. Sınava girecek adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav giriş belgeleri ise 29 Temmuz'da erişime açıldı. Peki sınav ne zaman?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 2020 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak 150 dakika sürecek.

Adıyaman'da bayram sabahı silahlı kavgaAdıyaman’ın Kahta ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ali Karataş (33), hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Sivas'ta 4 kişiyi katletti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Sivas'ta 4 kişiyi katletti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Sıradaki Haber