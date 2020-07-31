DGS sınav yerleri sorgulama | DGS 2020 ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS'ye çok az bir zaman kaldı. Sınava girecek adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav giriş belgeleri ise 29 Temmuz'da erişime açıldı. Peki sınav ne zaman?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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DGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 2020 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak 150 dakika sürecek.