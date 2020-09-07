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07.09.2020 - 08:12 |

DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları erken açıklar mı?

BU hafta ÖSYM için yoğun bir hafta... DGS sonuçları, YKS ek tercihler, KPSS soru ve cevapları yüz binlerce kişi tarafından bekleniyor. 9 Ağustos'ta DGS'ye giren adaylar sonuçların bir an evvel açıklanmasını istiyor. ÖSYM takvimi açıklamıştı fakat adaylar sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı sürekli bir arayış içerisinde...

DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları erken açıklar mı?

 

DGS sonuçları için yeni hafta ile birlikte büyük bir beklenti oluşmuş durumda... Daha önce YKS ve ALES sınavlarının erken açıklanması heyecanı katbekat artırmış durumda... Konuya ilişkin bilgi almak isteyen lisans adayları sürekli olarak 'DGS sonuçları açıklandı mı?' sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının erken açıklanacağına dair ÖSYM'den ve ÖSYM Başkanı'ndan yapılan bir açıklama yok. DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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