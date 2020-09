DGS sonuçları bu hafta açıklanır mı? ÖSYM'den DGS sonuç açıklaması...

DGS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2020 DGS sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 9 Eylül olarak duyurulmuştu. Eylül ayına girilmesi ile birlikte adayların araştırmaları da sıklaştı. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak için sınava giren binlerce aday sonuçların açıklanacağı gün ve saati bekliyor.

DGS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 9 Eylül olarak duyuruldu. Belirtilen bu tarih genelde ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması beklenen son gün olarak adaylara duyuruluyor. Sonuçlar ÖSYM tarafından belirtilen tarihten önce de açıklanabiliyor.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

DGS sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.