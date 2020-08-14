DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS sonuçları için kritik tarih belli oldu

ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM kritik tarihi duyurdu...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS'nin sonuçları 9 Eylül 2020'de belli olacak. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak. Sınav sonucu öğrenmek isteyen adaylar 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Adayların sınav sonuç belgesinde, testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı ve 2020 DGS puanları yer alacaktır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercih tarihleri ve tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.