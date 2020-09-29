DGS tercih ekranı | 2020 DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Binlerce adayın merak ettiği DGS tercih başvuruları 25 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından alınmaya başladı. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan Önlisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecekleri Lisans programlarını inceledikten sonra başvurularını elektronik ortam üzerinde yapabilecek.

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2020 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adayların merakla beklediği DGS tercihleri başladı. Tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercihlerin tamamlanmasından sonra sonuçlar açıklanacak.

ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2020-DGS

Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan

ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.