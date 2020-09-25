25.09.2020 - 12:06 |
ÖSYM giriş: DGS tercih yapma butonu! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS tercih yapma butonu yoğun ilgi görüyor. ÖSYM'nin sitesi üzerinden alınan DGS tercih işlemleri ne zaman sona erecek, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM giriş sayfası...
DGS tercihleri başladı. DGS tercihinde bulunmak isteyen adaylar harekete geçti. DGS tercihleri, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamalarından yapılıyor.
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
25 Eylül'de başlayan DGS tercihleri, 2 Ekim tarihinde sona erecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGs tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. ÖSYM, konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
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