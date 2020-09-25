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25.09.2020 - 16:18 |

DGS tercihleri nasıl yapılır? 2020 DGS tercih kılavuzu ve ais başvuru ekranı...

DGS tercihleri bu sabah saat 10.00 itibarıyla başladı. Başarılı puan alan üniversite adayları, kılavuzu dikkatlice incelerken en çok sorulan sorular arasında DGS tercihleri nasıl yapılır?yer alıyor. Öte yandan tercih kılavuzu ve başvuru ekranı da araştırılan konular arasında yer alıyor.

DGS tercihleri nasıl yapılır? 2020 DGS tercih kılavuzu ve ais başvuru ekranı...

DGS sonuçları 7 Eylül'de açıklanmış, adaylar bu tarihten itibaren DGS tercihlerini araştırmaya başlamıştı. Bugün beklenen gün geldi. Saat 10.00'da tercihler başladı. Kılavuz şimdi adaylar tarafından didik didik incelenirken en çok yöneltilen soru DGS tercihleri nasıl yapılır? şeklinde... İşte 2020 DGS tercih kılavuzu ve ais başvuru ekranı...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS TERCİH BAŞVURU EKRANI

DGS 2020 TERCİH KILAVUZU

 

 

 

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