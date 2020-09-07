DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?

DGS tercihlerinin bugün açıklamasıyla adaylar büyük bir sürpriz yaşadı. Sonuçları kontrol eden adaylar ve büyük bir başarı elde edenler hemen DGS tercihlerinin tarihini, taban puanları ve kontenjanları araştırmaya başladı. İşte detaylar..

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 4 hafta sonra başlamıştı. Üniversite kayıtlarının başlaması nedeniyle 2 hafta için 2020 tercihlerinin başlaması bekleniyor. Aynı şekilde taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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