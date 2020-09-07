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07.09.2020 - 14:30 |

DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?

Dİkey Geçiş Sınavı sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların erken açıklanması adayları sevindirirken şimdi tercihler için bekleyiş içerisine girildi. Öte yandan sıklıkla DGS taban puanları ve kontenjanları da aratılıyor.

DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?

DGS tercihlerinin bugün açıklamasıyla adaylar büyük bir sürpriz yaşadı. Sonuçları kontrol eden adaylar ve büyük bir başarı elde edenler hemen DGS tercihlerinin tarihini, taban puanları ve kontenjanları araştırmaya başladı. İşte detaylar..

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 4 hafta sonra başlamıştı. Üniversite kayıtlarının başlaması nedeniyle 2 hafta için 2020 tercihlerinin başlaması bekleniyor. Aynı şekilde taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

DGS 2020 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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