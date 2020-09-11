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11.09.2020 - 09:50 |

DGS tercileri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları sorgulama

DGS 2020 sınav sonuçları 7 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklandı. DGS'ye katılan adaylar tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. Peki, 2020 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları belli oldu mu? DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2020 Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili merak edilenler...

DGS tercileri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları sorgulama

ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020'nin sonuçları 7 Eylül 2020'de ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyuruldu. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile DGS sonuçlarını görüntüleyebiliyorlar.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS puanını öğrenen adaylar tercihlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Tercih işlemleri ile ilgili ayrıntılar ÖSYM'nin resmi internet adresi www.osym.gov.tr'den öğrenilecektir. DGS 2020 tercih kılavuzu ve taban puanları ise henüz belli olmadı.

DGS 2020 BAŞVURU KILAVUZU VE TABLOLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

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