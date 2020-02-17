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17.02.2020 - 11:06 |

DHA'dan iddialarla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Sözcü Murat Ongun'un tek taraflı iddialarına Demirören Haber Ajansı(DHA)'ndan açıklama;

DHA'dan iddialarla ilgili açıklama

- İBB'nin İstanbul Taksim Meydanı'ndaki yaptırdığı platform sergi haberinde maliyet bedeliyle ilgili sehven yapılan hata editörlerimizce fark edilerek pazar sabahı saat 10.09'da düzeltilmiştir. Maliyet bedelinin sehven yazıldığı servis edilen fotoğraftan açıkça da anlaşılmaktadır. Yeni metin abonelerimize aynı saatte servis edilmiştir.

- Ajansımızla saat 15.30'da irtibata geçen İBB yetkilileriyle haberin düzeltildiği bilgisi de paylaşılmıştır.

- Ancak, İBB Sözcüsü Murat Ongun aynı gün saat 16.39'da attığı tweet ile DHA'yı haberi düzeltmemekte direnerek art niyetli davranmakla suçlamıştır. Ongun'un tweeti, DHA'ya her fırsatta saldırmayı görev edinen yanlı ve yandaş medya dedikodusu yapılan sitelerde yer bulmuştur.

- Demirören Haber Ajansı, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik çizgisini sürdürmeye devam edecektir.

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