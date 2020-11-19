DHKP/C'nin haraççılarına suç üstü! Esnaf ihbar etti, polis yıldırım hızıyla operasyon düzenledi

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Operasyon geçtiğimiz 14 Kasım Cuma günü gerçekleşti. Son dönemlerde güvenlik kuvvetlerince yapılan yoğun operasyonlar sonrasında ağır darbeler alan ve yeniden bir yapılanma sürecine girdiği istihbarat birimlerince tespit edilen terör örgütü DHKP/C'nin maddi sıkıntılar yaşadığı bunu aşmak içinde örgütlendiği bölgelerde esnaf ve iş adamlarından haraç istemeye başladığı tespit edildi.

Bu tespitler doğrultusunda daha önce örgüt mensuplarınca kendisinden haraç istendiğini ve parayı temin etmesi için kendisine süre verildiğini ifade eden Sultangazi de esnaflık yapan bir şahısın ihbarıyla alarma geçen ekipler, haraççı örgüt mensuplarının 5 gün önce şikayetçi esnafın işyerine haraç tahsili yapmak için gittiği sırada harekete geçerek adrese operasyon düzenledi. Haraç almaya gelen örgüt mensuplarının dikkatini dağıtıp bir yolunu bularak polisi arayan esnafın ihbarıyla yıldırım hızıyla adrese giden ekipler işyerinde haraç almak için bulunan C.Ö., H.D., Y.G., C.Ö., ve H.Ö. isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

TEM ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alınan 5 örgüt haraççısı emniyete götürülerek sorguya alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen aralarında daha önce örgütsel faaliyetler de bulunmaktan kayıtları bulunan 5 örgüt mensubu işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 5 örgüt mensubundan C.Ö. İsimli şahıs tutuklanarak Ceza infaz Kurumuna teslim edilirken diğer 4 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polisin örgüte yönelik yalın takibi devam ediyor.