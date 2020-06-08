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08.06.2020 - 16:55 | | DHA

Dicle Nehri'nde kaybolan 2 kardeşten Hakkı'nın da cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi... Şırnak'ın Cizre ilçesinde cep telefonuyla fotoğraf çektikleri sırada Dicle Nehri'ne düşen Ahmet Ercan'ın (34) cansız bedenine ulaşılmasının ardından bugün sürdürülen arama çalışmalarında kardeşi Hakkı Ercan'ın (22) da cesedine ulaşıldı.

Dicle Nehri'nde kaybolan 2 kardeşten Hakkı'nın da cansız bedeni bulundu

Olay, dün Cizre ilçesine bağlı Çatal köyünün Dicle Nehri kenarı mevkisinde meydana geldi. Pikniğe giden Ahmet ve Hakkı Ercan kardeşler fotoğraf çekmek için demir borunun üzerine çıktı. Cep telefonuyla fotoğraf çektikleri sırada ağabeyi Ahmet Ercan'ın ayağının kaymasıyla Dicle Nehri'ne düştüğü gören Hakkı Ercan'ın kurtarma çalışması yaptığı sırada akıntıya kapıldı. 2 kardeşin Dicle Nehri'nde çırpındığını gören çevredekiler jandarma ekipleri ve sağlık görevlilerini ihbarda bulunup, kurtarma çalışma başlattı.

Çevredekiler tarafından Dicle Nehri'nde çıkarılan Ahmet Ercan'a sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Ercan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Dicle Nehri'nin akıntısına kapılan Hakkı Ercan'a ulaşmak için dün akşam saatlerinde çalışma başlatıldı. Cizre Belediyesi Arama Kurtarma görevlileri, AFAD ve Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen arama çalışmalarında Hakkı Ercan'ın cansız bedenine öğle saatlerinde ulaşıldı. Hakkı Ercan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

 

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