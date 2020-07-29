Dijital Dönüşüm Ofisinden 'WhatsApp, Telegram' açıklaması:

ANKARA / Milliyet

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, hazırlanan rehber ile Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının kişisel kullanımının yasaklanmadığını duyurdu. Ofis, "Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının kullanımına ilişkin tedbir maddesi kurumsal haberleşme ve belge paylaşımına yöneliktir" açıklaması yaptı.

Milliyet'te yer alan "Kamuda WhatsApp yasağı" haberinde "Özel hayatında programları kullanabilecek kamu işlemlerinde kullanamayacak" ifadelerine rağmen bazı sosyal medya kullanıcıları ve internet siteleri tarafından "WhatsApp'ın tamamen yasaklandığı" şeklinde haberleştirilmesi üzerine Dijital Dönüşüm Ofisi açıklama yaptı.

"KİŞİSEL HABERLEŞMEYE DEVAM"

Rehberde "Anlık Mesajlaşma Güvenliği" başlığı altında kurumsal veri ve haberleşme güvenliğinin sağlanması amacıyla "yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi" gerektiğinin altı çizildiği açıklamada, "Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının kullanımına ilişkin tedbir maddesi, sadece gizlilik içeren kurumsal haberleşme ve belge paylaşımına yöneliktir. Anılan tedbir maddesi ile kamu personelinin kişisel haberleşmelerde kullandığı anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelik herhangi bir düzenleme ve kısıtlama bulunmamaktadır. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi özelinde yer alan tedbir maddeleri kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmeleri kapsamakta, kişilerin haberleşme hürriyetine müdahale edecek herhangi bir içerik barındırmamaktadır. Basında ve sosyal medyada yer alan Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yasaklanması yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, vatandaşlarımızın ve kamu personelimizin günlük hayatlarında kullandıkları iletişim uygulamalarına yönelik bir kısıtlama kesinlikle söz konusu değildir" denildi.