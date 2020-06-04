Dijital dünyaya uyum dönüşümü
Meslek ve teknik liselerde başlatılan dönüşüm 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam edecek. 55 alan ve 203 dalda verilen eğitim yeni dönemde 47 alan ve 105 dala inecek... Meslek lisesi öğrencileri, günümüzün ve geleceğin alanları olan blok tabanlı programlama, robotik, oyun programlama, dijital tasarım gibi sertifika programlarıyla desteklenecek...
Son iki yılda uygulamaya koyduğu kararlarla mesleki ve teknik eğitime yönelik olumsuz algıyı kıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 döneminde ikinci dönüşümü başlatıyor. Eğitim verilen alan ve dallarda sadeleşmeye gidiliyor. 55 alan ve 203 dalda verilen eğitim yeni dönemde 47 alan ve 105 dala inecek. Meslek lisesi öğrencileri, günümüzün ve geleceğin alanları olan blok tabanlı programlama, robotik, oyun programlama, dijital tasarım (hazır web sayfası oluşturma, animasyon hazırlama) ve sosyal medya (e-ticaret, dijital pazarlama, veri analizi ve grafikler), e-ticaret lojistiği, drone taşımacılığı, afet lojistiği gibi alana özgü sertifika programları ile desteklenecek.
Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğretim 2 bin 485 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, 783 çok programlı Anadolu Lisesi ve 328 mesleki eğitim merkezi olmak üzere toplam 3 bin 596 okul ve kurumda yapılıyor. Bu okullarda 1 milyon 421 bin 704 öğrenci eğitim alırken, 127 bin 850 öğretmen görev yapıyor. Türkiye’de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde halen iki program uygulanıyor: Anadolu Teknik Programı (ATP) ve Anadolu Meslek Programı (AMP). ATP programlarının tamamına sınavla öğrenci alınırken AMP programlarına hem sınavla hem de sınavsız yerleştirme yapılıyor. Bu liselerde 55 alan ve 203 dalda eğitim veriliyor.
Alan ve dalda sadeleşme
2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren MEB, iki yıllık çalışmalarına ilave olarak mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönüşümü başlatıyor. Bakanlık, 55 alan ve 203 dalda verilen eğitimi gelecek dönemde 47 alan ve 105 dalda verecek. Yapılan sadeleştirme ile kazanım ve içerik açısından benzer olan, aralarındaki farkların minimum olduğu alanlar birleştiriliyor.
Bu alanlar birleşti
MEB bu adım ile öğrencilerin istihdam edilebilirlik düzeyini artırmayı amaçlıyor. Bunun için gerçek iş ortamında edinilmesi öncelikli becerilere sahip alan ve dallar Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamına alınıyor. Bazı dallar da mesleki ve teknik Anadolu liseleri kapsamında ilk defa uygulamaya konulacak sertifikasyon sistemine dahil ediliyor. Örneğin, Eğlence Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanları, “Konaklama ve Seyahat Hizmetleri” alanı altında birleştiriliyor. Makine teknolojisi alanı ve Tasarım Teknolojileri alanları da birleştirilerek “Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı” oluşturuluyor. Sivil Havacılık alanı da Ulaştırma Hizmetleri alanının içerisine giriyor.
Alanlar MEM’de devam edecek
Sadeleşme sonrası bazı alanlar ise, Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MEM) devam edecek. Bunlar: Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Kuyumculuk Teknolojisi, Meteoroloji, Müzik aletleri yapımı, Seramik ve Cam Teknolojisi.
Programlar arası geçiş
ATP ve AMP farklıklarına yönelik de adım atılıyor. İlk üç sene her iki program türünde aynı dersler alınacak. Yani üç yıl içinde her iki programdaki haftalık ders çizelgesi farklılıkları ortadan kaldırılacak. Programlar arası geçiş de mümkün olacak. AMP programına yerleşen öğrenci, 12. sınıfta akademik başarı kriterini sağlarsa ATP programına geçebilecek. ATP’deki öğrenci de AMP programına geçiş yapabilecek. Böylece esnek bir yapı oluşturulacak. ATP’de 12. sınıf öğrencileri haftada 31 saat farklı akademik dersler alabilecek. AMP’de ise 12. sınıfta haftada 24 saat (üç gün) işletmelerde mesleki eğitim, yedi saat de seçmeli meslek ve sertifika dersleri alabilecek.
Sertifika dersi
MEB, 11 ve 12. sınıflarda sertifika dersi de getiriyor. Öğrencilerin yeni dünya düzenine ve dijitalleşen mesleklere uyum sağlamaları amacıyla, “dijital beceriler” sertifika programı, 47 alan 105 dalda eğitim-öğretimlerine devam eden tüm öğrencilere, seçmeli meslek dersi olarak 11 ve 12. sınıflarda verilecek. Öğrenciler; programlama (blok tabanlı programlama, robotik, oyun programlama), dijital tasarım (hazır web sayfası oluşturma, animasyon hazırlama) ve sosyal medya (e-ticaret, dijital pazarlama, veri analizi ve grafikler) becerileri kazandırılacak. Ayrıca e-ticaret lojistiği, drone taşımacılığı, afet lojistiği, e-ticaret gibi alana özgü sertifika programları da bulunacak. MEB, dijital becerilerini artırmayı hedefleyen bu sertifikaların içeriğini sürekli güncelleyerek mezunların iş piyasası koşullarına adaptasyonunu güçlendirecek.
Yeni alanlar açılıyor
Bu yıl açılacak yeni alanlar şunlar:
Adalet
Aile ve Tüketici Hizmetleri
Bilişim Teknolojileri
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Büro Yönetimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Denizcilik
El Sanatları Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Gemi Yapımı
Gıda Teknolojisi
Grafik ve Fotoğraf
Güzellik Hizmetleri
Halkla İlişkiler
Harita-Tapu-Kadastro
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
İnşaat Teknolojisi
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
Kimya Teknolojisi
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
Maden Teknolojisi
Makine ve Tasarım Teknolojisi
Matbaa Teknolojisi
Metal Teknolojisi
Metalürji Teknolojisi
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
Moda Tasarım Teknolojileri
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Muhasebe ve Finansman
Pazarlama ve Perakende
Plastik Teknolojisi
Radyo-Televizyon
Raylı Sistemler Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Plastik Sanatlar
Tarım
Tekstil Teknolojisi
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Uçak Bakım
Ulaştırma Hizmetleri
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
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