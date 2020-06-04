Dijital dünyaya uyum dönüşümü

Son iki yılda uygulamaya koyduğu kararlarla mesleki ve teknik eğitime yönelik olumsuz algıyı kıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 döneminde ikinci dönüşümü başlatıyor. Eğitim verilen alan ve dallarda sadeleşmeye gidiliyor. 55 alan ve 203 dalda verilen eğitim yeni dönemde 47 alan ve 105 dala inecek. Meslek lisesi öğrencileri, günümüzün ve geleceğin alanları olan blok tabanlı programlama, robotik, oyun programlama, dijital tasarım (hazır web sayfası oluşturma, animasyon hazırlama) ve sosyal medya (e-ticaret, dijital pazarlama, veri analizi ve grafikler), e-ticaret lojistiği, drone taşımacılığı, afet lojistiği gibi alana özgü sertifika programları ile desteklenecek.

Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğretim 2 bin 485 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, 783 çok programlı Anadolu Lisesi ve 328 mesleki eğitim merkezi olmak üzere toplam 3 bin 596 okul ve kurumda yapılıyor. Bu okullarda 1 milyon 421 bin 704 öğrenci eğitim alırken, 127 bin 850 öğretmen görev yapıyor. Türkiye’de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde halen iki program uygulanıyor: Anadolu Teknik Programı (ATP) ve Anadolu Meslek Programı (AMP). ATP programlarının tamamına sınavla öğrenci alınırken AMP programlarına hem sınavla hem de sınavsız yerleştirme yapılıyor. Bu liselerde 55 alan ve 203 dalda eğitim veriliyor.

Alan ve dalda sadeleşme

2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren MEB, iki yıllık çalışmalarına ilave olarak mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönüşümü başlatıyor. Bakanlık, 55 alan ve 203 dalda verilen eğitimi gelecek dönemde 47 alan ve 105 dalda verecek. Yapılan sadeleştirme ile kazanım ve içerik açısından benzer olan, aralarındaki farkların minimum olduğu alanlar birleştiriliyor.

Bu alanlar birleşti

MEB bu adım ile öğrencilerin istihdam edilebilirlik düzeyini artırmayı amaçlıyor. Bunun için gerçek iş ortamında edinilmesi öncelikli becerilere sahip alan ve dallar Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamına alınıyor. Bazı dallar da mesleki ve teknik Anadolu liseleri kapsamında ilk defa uygulamaya konulacak sertifikasyon sistemine dahil ediliyor. Örneğin, Eğlence Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanları, “Konaklama ve Seyahat Hizmetleri” alanı altında birleştiriliyor. Makine teknolojisi alanı ve Tasarım Teknolojileri alanları da birleştirilerek “Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı” oluşturuluyor. Sivil Havacılık alanı da Ulaştırma Hizmetleri alanının içerisine giriyor.

Alanlar MEM’de devam edecek

Sadeleşme sonrası bazı alanlar ise, Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MEM) devam edecek. Bunlar: Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Kuyumculuk Teknolojisi, Meteoroloji, Müzik aletleri yapımı, Seramik ve Cam Teknolojisi.

Programlar arası geçiş

ATP ve AMP farklıklarına yönelik de adım atılıyor. İlk üç sene her iki program türünde aynı dersler alınacak. Yani üç yıl içinde her iki programdaki haftalık ders çizelgesi farklılıkları ortadan kaldırılacak. Programlar arası geçiş de mümkün olacak. AMP programına yerleşen öğrenci, 12. sınıfta akademik başarı kriterini sağlarsa ATP programına geçebilecek. ATP’deki öğrenci de AMP programına geçiş yapabilecek. Böylece esnek bir yapı oluşturulacak. ATP’de 12. sınıf öğrencileri haftada 31 saat farklı akademik dersler alabilecek. AMP’de ise 12. sınıfta haftada 24 saat (üç gün) işletmelerde mesleki eğitim, yedi saat de seçmeli meslek ve sertifika dersleri alabilecek.

Sertifika dersi

MEB, 11 ve 12. sınıflarda sertifika dersi de getiriyor. Öğrencilerin yeni dünya düzenine ve dijitalleşen mesleklere uyum sağlamaları amacıyla, “dijital beceriler” sertifika programı, 47 alan 105 dalda eğitim-öğretimlerine devam eden tüm öğrencilere, seçmeli meslek dersi olarak 11 ve 12. sınıflarda verilecek. Öğrenciler; programlama (blok tabanlı programlama, robotik, oyun programlama), dijital tasarım (hazır web sayfası oluşturma, animasyon hazırlama) ve sosyal medya (e-ticaret, dijital pazarlama, veri analizi ve grafikler) becerileri kazandırılacak. Ayrıca e-ticaret lojistiği, drone taşımacılığı, afet lojistiği, e-ticaret gibi alana özgü sertifika programları da bulunacak. MEB, dijital becerilerini artırmayı hedefleyen bu sertifikaların içeriğini sürekli güncelleyerek mezunların iş piyasası koşullarına adaptasyonunu güçlendirecek.

Yeni alanlar açılıyor

Bu yıl açılacak yeni alanlar şunlar:

Adalet

Aile ve Tüketici Hizmetleri

Bilişim Teknolojileri

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Büro Yönetimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Denizcilik

El Sanatları Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Gemi Yapımı

Gıda Teknolojisi

Grafik ve Fotoğraf

Güzellik Hizmetleri

Halkla İlişkiler

Harita-Tapu-Kadastro

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı

İnşaat Teknolojisi

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

Kimya Teknolojisi

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

Maden Teknolojisi

Makine ve Tasarım Teknolojisi

Matbaa Teknolojisi

Metal Teknolojisi

Metalürji Teknolojisi

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

Moda Tasarım Teknolojileri

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Muhasebe ve Finansman

Pazarlama ve Perakende

Plastik Teknolojisi

Radyo-Televizyon

Raylı Sistemler Teknolojisi

Sağlık Hizmetleri

Plastik Sanatlar

Tarım

Tekstil Teknolojisi

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Uçak Bakım

Ulaştırma Hizmetleri

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

YARIN: Meslek lisesi öğrencileri algının değiştiğini düşünüyor mu?

Öğretmenlerle özçekim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen ay ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ kapsamnda 56 ildeki meslek lisesi öğretmenleriyle videokonferans yöntemiyle buluştu.