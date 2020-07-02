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02.07.2020 - 15:37 | | AA

Dikkat! Basra'dan çöl sıcakları geliyor

İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor

Dikkat! Basra'dan çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor.

Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

 

 

Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.
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