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03.04.2020 - 12:34 | | DHA

Dikkat çeken kare! Uyguladığı yöntemle takdir topladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı.

Dikkat çeken kare! Uyguladığı yöntemle takdir topladı

Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer evindeki yemek masasını okul tahtasına çevirip, öğrencilerine internet üzerinden eğitim vermeye başladı. 15 yıllık öğretmenin, yemek masasını okul tahtasına çevirip eğitim yaparken oğlu tarafından çekilen fotoğrafı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da bu süreçte kısıtlı imkanlarla evinde internet üzerinden öğrencilere ders anlatan Dinçer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentop, "Tekirdağ/Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike Öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" yorumunda bulundu.

Dikkat çeken kare Uyguladığı yöntemle takdir topladı

Akılalmaz olay! Coronayım deyip tükürdüAntalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.
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