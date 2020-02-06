Antalya'nÄ±n Korkuteli ilÃ§esinde yaÅŸayan Dilara Kandak'Ä±n kaybolduktan 40 gÃ¼n sonra 4 Mart 2018 gÃ¼nÃ¼, GÃ¼lova'daki bir tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarÄ±lÄ± halde topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ olarak bulunan genÃ§ kadÄ±nÄ±n cesedinin Ã§Ä±plak, elleri, kollarÄ± ve ayaklarÄ±nÄ±n iple baÄŸlÄ± olduÄŸu belirlendi. YapÄ±lan otopside boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±kan 2 Ã§ocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm Ã¶rneklerinin, eski eÅŸi Ahmet Yorulmaz'a ait olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yorulmaz, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°kinci kez evlenen ve eÅŸinin 3 aylÄ±k hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Ahmet Yorulmaz tutuklandÄ±.

Ahmet Yorulmaz'Ä±n Antalya 6'ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. DuruÅŸmada tutuklu sanÄ±k Yorulmaz ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Dilara Kandak'Ä±n yakÄ±nlarÄ± ve taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Kandak'Ä±n ailesinin avukatÄ± Fatih YavaÅŸlar, Ã¶len ile sanÄ±k arasÄ±nda husumet bulunduÄŸunu belirterek, â€œÃ–zellikle sperm ve DNA Ã¶rneklerinin sanÄ±ÄŸa ait olmasÄ± nedeniyle sanÄ±ÄŸÄ±n atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Adli TÄ±p raporu uyarÄ±nca suÃ§un faili kesin olarak belirlenmiÅŸtir. SanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederiz" dedi.

KESÄ°N Ã–LÃœM NEDENÄ° BELÄ°RLENEMEDÄ°

Daha sonra mÃ¼taalasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, Dilara Kandak'Ä±n kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin otopsi yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen belirlenemediÄŸine dikkat Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle dedi:

â€œÄ°stanbul Adli TÄ±p Kurumu 1. Adli TÄ±p Ä°htisas Kurulu, olay yeri inceleme bulgularÄ± ve adli dosya birlikte deÄŸerlendirdiÄŸinde kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n zorlamalÄ± Ã¶lÃ¼m (cinayet) olarak kabul gÃ¶rmesi gerektiÄŸini belirtmiÅŸtir. HTS raporlarÄ±na gÃ¶re maktul Dilara'nÄ±n ailesi dÄ±ÅŸÄ±nda son olarak 24 Ocak 2018 tarihinde eski eÅŸi olan sanÄ±k Ahmet ile yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, sanÄ±k Ahmet'in ikrarÄ± ve ATK raporu ile de sabit olduÄŸu Ã¼zere, baÅŸkasÄ± ile evli olmasÄ±na ve baÅŸkalarÄ± ile birlikte olduÄŸunu bilmesine raÄŸmen, maktul ile cinsel iliÅŸkiye girmesi hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ± ile baÄŸdaÅŸmamaktadÄ±r. Dilara'nÄ±n cesedinin sarÄ±lÄ± olduÄŸu battaniyenin, sanÄ±k Ahmet'in evinde gÃ¶rÃ¼len ve fotoÄŸrafla da tespit edilen battaniye ile aynÄ± olduÄŸu belirlenmiÅŸtir. Maktul ile sanÄ±k arasÄ±nda mahkeme kararlarÄ±ndan ve Ã§ocuklarÄ±n velayetinden kaynaklanan husumetin varlÄ±ÄŸÄ±, maktulÃ¼n kaybolmasÄ±ndan sonra sanÄ±k Ahmet'in daha Ã¶ncesindeki tutumu ile baÄŸdaÅŸmayacak ÅŸekilde, onu aramamasÄ± gibi hususlar birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde, sanÄ±ÄŸÄ±n bir ÅŸekilde bir araya geldiÄŸi eski eÅŸi ile aÅŸÄ±rÄ± alkollÃ¼ olmasÄ±ndan faydalanarak, rÄ±zasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda cinsel iliÅŸkiye girdikten sonra, iÅŸlediÄŸi bu suÃ§u gizlemek ve delillerini ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla tespit edilemeyen bir ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼rÃ¼p, cesedini kÄ±rsal kesime gÃ¶tÃ¼rÃ¼p, gÃ¶merek nitelikli cinsel saldÄ±rÄ± ve kasten insan Ã¶ldÃ¼rme suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

SavcÄ± sanÄ±ÄŸa, 'tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu, 'nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±' suÃ§undan da 12 yÄ±ldan az olmamak Ã¼zere ceza verilmesini talep etti.

Eski eÅŸin tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar veren mahkeme, duruÅŸmayÄ± erteledi.

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