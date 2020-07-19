MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dilenci kadın zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı!
ABONE OL
19.07.2020 - 09:48 | | DHA

Dilenci kadın zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dilencilik yapan kadın, bulunduğu yere gelen zabıta görevlilerini görünce ağlayıp, kendini yere bıraktı. Ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden kalkan dilenci, uzaklaşarak kaçtı.

Dilenci kadın zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı!

İlçenin en işlek noktalarından Şehit Pamir Caddesi’nde iş yerinin önünde kaldırımda oturup, dilenen kadını gören İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafeyi koruyarak kadına yaklaştı.

Zabıta ekibi, işlem yapmak üzere kadının kendileriyle gelmesini istedi. İsmi açıklanmayan dilenci, zabıta memuruyla konuşurken ağlamaya başladı. Daha sonra kolundan tutulup ayağa kaldırılan kadın, kendisini birden yere bıraktı. Ne olduğunu anlamaya çalışan zabıta ekipleri, kadının yattığı yerden kalkmasını istedi.

Ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden kalkan dilenci, zabıta ekiplerinden uzaklaşarak kaçtı.

 

 

 

Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Coronavirüsü unutturan sıcaklık! Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor

Coronavirüsü unutturan sıcaklık! Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2020 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları...

LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2020 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları...

Sıradaki Haber