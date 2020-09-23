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23.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Dilenciden zabıtaya ‘korona’lı tehdit

Koronavirüsü işine geldiği gibi kullanan fırsatçılara dilenciler de eklendi. Bazı dilenciler kendilerine müdahale eden zabıtaları, ‘Koronayım tükürürüm’ diye tehdit ediyor

Dilenciden zabıtaya ‘korona’lı tehdit

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi büyük bir kararlılıkla devam ederken salgını fırsata çevirmeye çalışanlar da var. İstanbul’da dilenciler, kendilerine müdahale eden zabıta memurlarını “Koronayım, yüzüne tükürürüm” diye tehdit ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, yeni normal hayatta cadde ve sokaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

‘Engel oluyorlar’

Zabıta Daire Başkanlığı’ndan elde edilen verilere göre pandemi döneminde yapılan denetimlerde bin 554 dilenci hakkında işlem yapıldı. Mega kentte dilenciyle mücadele konusunda topyekün çalışma başlattıklarını belirten İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, bazı dilencilerin zabıta memurlarını “Koronayım, yaklaşmayın, tükürüm” tarzında söylemlerle müdahale etmesini engellemeye çalıştığını söyledi.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nın bütün birimleri ile başta dilenci sorunu olmak üzere bütün konularda mücadele başlattıklarını kaydeden İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, bundan sonra bütün birimlerin dilenciye müdahale edeceğini söyledi. İstanbul’da dilenciyle mücadele kapsamında yeni bir dönemin başladığının altını çizen Ulusoy, şunları anlattı:

63 seyyar ekip

“Gün içerisinde üç ekip sadece dilenciye bakıyordu. Biz bu sistemden vazgeçtik. Merkez amirliğimizde 500 kişi varsa onlar da dilenciye bakacak. Olaya müdahale edip sonrasında ilgili birime teslim edecek. Yani zabıtanın tek vücut çalışması lazım. Bir zabıta memuru trafik birimindeyse seyyara da dilenciye de bakacak. Çünkü dışarıdaki vatandaş onun hangi birimde çalıştığını bilmez. Avrupa’da iki, Anadolu’da üç olmak üzere beş dilenci ekibimiz var. Beş ekibin bütün İstanbul’a yetişmesi mümkün değil. Onun dışında 63 tane seyyar ile mücadele ekibimiz var.”

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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