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25.06.2020 - 11:27 | | İHA

Dilenciler suçüstü yakalandı! Çantalarından yağ, ekmek çıktı...

Gaziantep Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Oğuzeli genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla, dilenciler suçüstü yakalandı.

Dilenciler suçüstü yakalandı! Çantalarından yağ, ekmek çıktı...

Yakalanan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.

Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine düzenlediği operasyonlarla ilçe genelinde dilencilik yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Dilenciler suçüstü yakalandı Çantalarından yağ, ekmek çıktı...

“DENETİMLERİMİZİ SIKI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Çevre illerden gelerek dilenmeyi meslek haline getiren dilencilerin duygu istismarı yaptığının belirten Oğuzeli Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bu konuda denetimlerimizi Oğuzeli genelinde sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımız ile de koordinasyon içinde çalışan ekiplerimiz, bildirilen şikayet ve ihbarlara ivedi olarak müdahale etmektedir. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam edecektir ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olmalarını ve dilencilere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

 

 

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