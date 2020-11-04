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04.11.2020 - 16:41 | | İHA

Dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı!

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde çıkan para herkesi şaşırttı.

Dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı!

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında ki trafik ışıklarında dilenen yaşlı bir şahsı fark eden zabıta ekipleri yaşlı şahsı yakaladı. Dilenen M.K., isimli şahıs zabıta ekiplerince karakola götürülerek burada hakkında işlem yapıldı.

M.K., isimli şahsın yapılan üst aramalarında bir günlük hasılatı olan bin 165 TL çıktı. Duygu sömürüsü yaparak bir günde bin 165 TL toplayan şahsın paralarına el konuldu. M.K., hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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