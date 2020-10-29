Direğe çarpıp devrilen kamyonunun tekerlekleri koptu!

Kaza, saat 09.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Antalya- Burdur karayolunda meydana geldi. Antalya'ya gelen Hakkı O. yönetimindeki 35 ESA 44 plakalı kargo yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki direğe, ardından çelik bariyere çarpıp, yol ortasında devrildi. Kazada kamyonun şasisinden kopan diferansiyel ve tekerlekleri yola savruldu.

Çevredekiler sürücü Hakkı O. ve yanındaki Yaşar Ç.'yi çıkarmak için büyük uğraş verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yan yatan kamyondan akan mazot ise Karayolları ekiplerince temizlendi. Kamyondaki kargo paketlerinin bazıları yola saçılırken, 3 şeritli yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kamyon vinçle yoldan kaldırıldı. Polis kazanın nasıl olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.