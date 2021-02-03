03.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Diş fırçası korunma önlemi 3 yıl uzatıldı
Diş fırçası ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler devam edecek. Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı
Karara göre, diş fırçasının yerli üreticileri tarafından, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunuldu. Ön incelemenin ardından ithalata karşı korunma önlemi soruşturması açıldı.
İthalata karşı...
Soruşturma sonucu ilgili ürünün ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün birinci yıl adet başına 0.19 dolar, ikinci yıl 0.17 dolar ve üçüncü yıl 0.15 dolar seviyesinde belirlenmesine karar verildi.
Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndüKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz'den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.