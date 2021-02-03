MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diş fırçası korunma önlemi 3 yıl uzatıldı
ABONE OL
03.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Diş fırçası korunma önlemi 3 yıl uzatıldı

Diş fırçası ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler devam edecek. Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Diş fırçası korunma önlemi 3 yıl uzatıldı

Karara göre, diş fırçasının yerli üreticileri tarafından, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunuldu. Ön incelemenin ardından ithalata karşı korunma önlemi soruşturması açıldı.

İthalata karşı...

Soruşturma sonucu ilgili ürünün ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün birinci yıl adet başına 0.19 dolar, ikinci yıl 0.17 dolar ve üçüncü yıl 0.15 dolar seviyesinde belirlenmesine karar verildi.

Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndüKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz'den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Son şansı' deyip uyardı: Türkiye hakim güç!

'Son şansı' deyip uyardı: Türkiye hakim güç!

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Korkunç cinayet! Mahkemede kravat indirimi...

Korkunç cinayet! Mahkemede kravat indirimi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet