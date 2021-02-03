Diş fırçası korunma önlemi 3 yıl uzatıldı

Karara göre, diş fırçasının yerli üreticileri tarafından, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunuldu. Ön incelemenin ardından ithalata karşı korunma önlemi soruşturması açıldı.



İthalata karşı...



Soruşturma sonucu ilgili ürünün ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün birinci yıl adet başına 0.19 dolar, ikinci yıl 0.17 dolar ve üçüncü yıl 0.15 dolar seviyesinde belirlenmesine karar verildi.