Dişçiler ne zaman açılacak? Diş hastaneleri ne zaman normale dönecek?

Haziran ayının başında normalleşme süreci ile yeni adımlar atılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde alınacak yeni kararları paylaştı. Dişçi hastanelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki dişçiler ne zaman açılacak?

DİŞ HASTANELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında; acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak verileceği kaydedildi. Ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünitin kullanılacağı belirtilerek, "Dört ve daha fazla ünit bulunan odalarda ise aktif olarak kullanılacak ünit sayısı, mevcut ünit sayısının yarısından fazla olmayacak şekilde ilgili sağlık tesisi başhekimliğince düzenlenmeli ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmelidir. Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması sağlanmalıdır. Bu dönemde ihtiyaç halinde öncelikle panaromik görüntüleme istenmeli, her bir hasta çekimi sonrasında uygun yöntemlerle dezenfeksiyonu sağlanmalı ve diğer görüntüleme yöntemleri zorunlu hallerde tercih edilmelidir." ifadesine yer verildi.