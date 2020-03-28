Diyaliz hastalarına koronavirüs takibi

Koronavirüse karşı diyaliz hastaları yakın takibe alınıyor. Bilim Kurulu, koronavirüse (Kovid-19) karşı diyaliz merkezlerinde enfeksiyonu önlemeye yönelik tedbir kararlarını açıkladı. Kurul kararını oluştururken Avrupa Nefroloji Birliği, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika, Çin ve Tayvan Nefroloji derneklerinin önerilerinden yararlanıldığını belirtti.

Kurul kararında ABD’de bu enfeksiyondan ölen iki hastanın diyaliz hastası olmasının, özellikle diyaliz uygulanan hastalar, aileleri ve bu hastalara sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının bulaşı açısından yüksek risk altında olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Karara göre hastaların, diyaliz günü veya öncesindeki gece, koronavirüs yönünden telefonla sorgulaması yapılacak. Ateş veya yeni gelişen öksürüğü ya da nefes darlığı gelişen hastanın maske ile diyalize gelmesi sağlanacak.

Diyaliz seansından önce ve sonra tüm hastaların vücut sıcaklığı ölçülecek, 38 derece ve üzerinde ateşi olanlar şüpheli hasta olarak kabul edilecek. Diyaliz hastalarının, aile üyelerinin ve bakımlarından sorumlu kişilerin seyahat öyküleri ve şüpheli temas öyküleri hakkında düzenli bilgi toplanacak.

Kurulun diyaliz merkezlerine ilişkin diğer önerileri ise şöyle:

Kovid-19 enfeksiyonu olan hastaların bakımıyla ilgilenen tüm personel eldiven, uzun kollu önlük, kep, gözlük, yüz koruyucusu ve tıbbi maskelerle tam korunma altında olmalı.

Diyaliz merkezine geliş ve gidişlerde halka açık toplu taşıma araçları kullanılmamalı.

Diyaliz merkezine ait servis araçlarını kullanan hastalar için araçtaki hasta sayısı mümkün olduğunca düşük tutulmalı.

Hastaların seans öncesi ve sonrası toplu olarak kullandıkları bekleme-dinlenme salonunda maske ve el dezenfektanı gibi hijyenik malzemeler bulundurulmalı, hasta ve yakınları maske takmalı.

Seans sayısı azaltılmalı

Bilim Kurulu’nun diğer önerileri şöyle:

Kesin veya şüpheli Kovid-19 enfeksiyonu olan hastalar kapısı kapalı izole bir odada diyalize alınmalı.

Uygun izolasyon odası bulunmayan merkezlerde Kovid-19 pozitif hastalara diyaliz yapılmamalı.

Tolere edebilecek hastalarda seans sayısının azaltılması düşünülebilir.

Bu hastalara mümkün olabildiğince evde klinik bakım hizmeti verilmeli ve gerekli olduğunda sağlık personelince ev ziyaretleri yapılmalı.