Diyanet Cuma namazı vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce müslüman farz olan Cuma namazını kaçırmamak adına araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı vakitleri yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitlerini sizler için derledik. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?

İstanbul'da cuma namazı bugün 13:22'de okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da Cuma namazı 13:06'da İzmir'de 13:29'da kılınacak il il cuma namazı vakitleri için tıklayınız

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.