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06.03.2020 - 11:30 |

Diyanet Cuma namazı vakitleri! İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı vakitleri

Mübarek Cuma namazı için vatandaşların aramaları sıklaştı. Bulunduğu ilde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitlerini araştırmaya devam ediyor. Peki İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri...

Diyanet Cuma namazı vakitleri! İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı vakitleri

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce müslüman camileri doldurup taşıracak. Farz namazı kaçırmak istemeyen cemaat ile kılınan Cuma namazı vakitlerini araştırmaya başlayan müslümanlar Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitlerini dikkate alıyor. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı İstanbul'da 13:20'de Öğle ezanın okunmasının ardından kılınacak

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Cuma namazı 13:05'de öğle ezanının okunmasının ardından kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de Cuma namazı 13:28'de kılınacak

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

 

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