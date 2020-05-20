Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Kadir Gecesi Özel' programında konuştu

Diyanet TV'de yayımlanan "Kadir Gecesi Özel" programında konuşan Erbaş, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Kadir Gecesi'nin zihinleri ve gönülleri Kur'an-ı Kerim'e göre yeniden inşa etme gecesi olduğunu belirten Erbaş, manen bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, yaklaşık 80 yıllık insan ömrüne bedel olan bu geceden istifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği, sayısız manevi güzelliğin, mükafatın sınırsız olarak verildiği bu gecede insanoğlunun özüne dönerek kendisiyle yüzleşmesi ve kötü davranışlardan uzak kalabilmesi için büyük bir gayret içinde olması gerektiğini dile getirdi.

İnsanoğlunun bütün hata ve günahlarına samimiyetle tövbe etmesi ve bir daha aynı yanlışlara düşmeme azmi ve bilinciyle Allah'tan af dilemesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İdrak etme şeref ve bahtiyarlığına eriştiğimiz bu geceyi dolu dolu yaşayalım. Bu geceye değer katan hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, tefekkür ederek, tövbe ve dua ile ihya edelim. İçten ve samimi dualarımızla bütün insanlığa dua edelim. Bu gecede kin, haset, nefret, korku, umutsuzluk ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim. Bunu başarabildiğimizde gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen olacak, yeryüzü İslam'ın ideali olan esenlik yurduna dönüşecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yüce Rabbimizden oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Bu gecenin İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Rabbimden diliyorum."

CAMİLERİN AÇILIŞ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kapalı olan camilerin ibadete açılmasına ilişkin, "29 Mayıs'tan itibaren cuma namazlarımızla birlikte tedbirlerimizi alarak başlayacağız." dedi.

Diyanet TV'de canlı yayınlanan "İftarı Beklerken" programına konuk olan Erbaş, koronavirüs nedeniyle ramazanda evlerin birer mescide dönüştürüldüğünü, yuvalarda çocuklar ve eşlerle şu ana kadar tadılmayan güzelliklerin tadıldığını söyledi.

Evlerde iftarlar yapıldığını, teravih namazı kılındığını, Kur'an-ı Kerim ve kitap okunduğunu aktaran Erbaş, "Bu ramazan birbirimizin farkına vardık. Anı yaşadık, yarını umutla bekledik, dünü tefekkür ettik, dünden ders almaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalara göre salgın sürecinde insanların ibadetlere olan ilgisinde ve kitap okuma oranlarında artış olduğuna dikkati çeken Erbaş, İslam'ın yeryüzünde insanoğluna nasip olmuş en büyük nimet olduğunu vurguladı.

Erbaş, "İslam dinini Rabbimizin bütün insanlığa kurtuluş vesilesi olarak gönderdiğini, bunun da en büyük nimet olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bunu çok iyi bir şekilde anlamalıyız. İslam küçücük şeyleri dahi kurtuluşumuza vesile kılıyor." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin 100 yıl önce Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an ile kurbanlarla, dualarla atıldığını anımsatan Erbaş, "Bu vesile ile hem İstiklal Marşı şairimize rahmet diliyor hem de milli mücadelede bu toprakların düşman işgalinden kurtuluşunda mücadele eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, tüm devlet büyüklerimize Rabbimden rahmet diliyorum. İnsanoğlu fanidir işte. 100 sene önce neler yaptılar, biz bugün onları hayırla yad ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilen camilerde 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaatle namaza başlanacağını hatırlatan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"29 Mayıs'tan itibaren cuma namazlarımızla birlikte tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldılar. Perşembe günü yine bir toplantı yapacağız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz. Görüyorum, gerçekten cami ve cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey. Bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor. Ben buradan devletimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün çalışanlarına bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Gece, gündüz demediler. Ülkemiz, bu salgınla mücadele noktasında dünyaya örnek oldu."

İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, gecenin birlik ve beraberliğe, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olması niyazında bulundu.