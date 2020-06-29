Diyanet TV canlı izle! Yaz Kur'an Kursu uzaktan eğitim dersleri ve frekans bilgileri

Her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de Yaz Kur'an Kursu eğitimleri verilmeye devam edecek. Yaz Kur'an Kurslarının bu yıl koronavirüs nedeniyle camilerde verilemeyecek olması nedeniyle uzaktan eğitim modeli Yaz Kur'an Kurslarında da uygulanacak. Diyanet TV üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı yayınlar ile Dini eğitimler canlı yayında takip edilebilecek. Bir önceki gün işlenen derslerin tekrarı Youtube Diyanet TV ekranından takip edilebilecek. İşte Diyanet TV frekans bilgileri.

YAZ KUR'AN KURSU EĞİTİMLERİ DİYANET TV'DE!

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın, Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştireceği Yaz Kur'an Kursları bugün başladı. Diyanet TV üzerinden ilk dersi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verecek.

DİYANET TV YAZ KUR'AN KURSU CANLI YAYIN EĞİTİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl örgün eğitimin tatile girdiği dönemde cami ve Kuran kurslarında açtığı Yaz Kur'an Kursları'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına karar verdi.

TRT DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Kapsama: Batı, Frekans:11.958 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27.500, FEC: 5/6

D-Smart: Kanal 104

Digiturk: Kanal 68

Tivibu: Kanal 49

Teledünya: Kanal 43

ERBAŞ: İSTER EVDE İSTER TATİLDE KATILABİLECEKSİNİZ

Diyanet TV'den yayımlanacak programlarla yapılacak kurslar bugün başladı ve ilk dersi Başkan Ali Erbaş saat 10.30'da verdi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocuklara ve gençlere kursları takip etme çağrısında bulunan Erbaş, "Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kuran kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TVnin yaz Kuran kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz" dedi.

HAFTA İÇİ HER GÜN YAYINLANACAK

6 haftadan oluşan Yaz Kuran Kursları eğitim programında, Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için 'Kuran Öğreniyorum', okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için 'Kur'an Okuyorum', itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden yararlanmak isteyenler için ise 'Dinimi Öğreniyorum' başlıkları altında üç farklı ders yer alacak. Dersler Diyanet TVde 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

MÜFTÜLÜKLERDEN KİTAPLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK

Başkanlığın 'diyanet.gov.tr' adresli web sitesi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde 'Yaz Kuran Kursu' kitaplarını ücretsiz olarak alabilecek. Ayrıca kitapların PDF formatına da web sitesinden ulaşılabilecek. Yaz Kuran Kursları'nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak EHYS üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.