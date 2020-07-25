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25.07.2020 - 16:30 | | DHA

Diyanet'ten 'kurbanlık' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılmasının caiz olmadığını bildirdi.

Diyanet'ten 'kurbanlık' uyarısı

Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban konusunda dikkat edilmesi gereken bazı dini hususlara dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılması caiz değildir. Zira Hz. Peygamber, 'Kim kurbanını derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.' buyurmuştur. Bu itibarla kurban organizasyonu yapan kurumların da, kurbanlık hayvanın etlerini ve diğer parçalarını satmamaları, bunları ya hisse sahibine ya da onun rızası doğrultusunda dinen bağışlanması caiz olan şahıs veya hayır kurumlarına ulaştırmaları gerekir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bununla beraber kurban etlerinin satılarak bedelinin söz konusu yerlere harcanabileceğini muhtevi Kurul Görüşü, ilgili kişi ve kurumlar tarafından etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanarak gerekli çaba ortaya konulduğu halde, farklı nedenlerle fakirlere ulaştırılma imkanının sağlanamadığı ve telef olma tehlikesiyle karşılaşıldığı durumlara özel ve zarurete dayalı olarak verilmiş istisnai bir hükümdür. Bu nedenle belirli özel durumlara has bu görüşün, gerekçeleri ve verildiği şartlar dikkate alınmadan kapsamının genişletilerek henüz planlanma aşamasında kurban etlerinin bazı kişi ve kuruluşlar tarafından satılması doğru değildir. Netice itibarıyla Kurulumuzun kurban etlerinin satılabileceğine yönelik cevaz hükmü yukarıda açıklandığı üzere istisnai durumlarla ilgili olup, vekaletle kurban organizasyonu yapan kuruluşların henüz planlama aşamasında kurban etlerini satıma konu etmesi caiz değildir" ifadeleri kullanıldı.

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