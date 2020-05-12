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12.05.2020 - 11:53 | | İHA

Diyarbakır da 4 günlük kısıtlamadan muaf tutuldu

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından açıklanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır’ın muaf tutulacağı kaydedildi.

Diyarbakır da 4 günlük kısıtlamadan muaf tutuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından corona virüs önlemleri kapsamında 16-17-18-19 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklandı. Alınan karar sonrası resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 16-17-18-19 Mayısta sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi.

Vali Güzeloğlu, “Değerli hemşehrilerim, Diyarbakır ilimiz genelinde; Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır. Lütfen, rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam” dedi.

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