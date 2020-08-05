Diyarbakır'da 48 tarihi eser ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Operasyon başlatan ekipler, bir akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramada, 31 sikke, bronz figürlü metal kupa, 22 santimetre uzunluğunda üzeri figürlü obje, 7 metal heykel, 2 insan yüzü görünümlü metal küçük obje, metal hac simgeli mühür, yılan figürlü metal obje, bronz levha, bronz levha, madalyon ile metal figürlü hamam tası olmak üzere toplam 48 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.