MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
ABONE OL
21.12.2020 - 11:50 | | DHA

Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri gibi mekanlarda kartpostallık görüntü oluşturdu.

Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Diyarbakır'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte olanlar hızlarını düşürerek ilerlerken, hava ulaşımında ise aksamalar yaşandı. Sis, kentte hayatı olumsuz etkilerken, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile surların eteğindeki Millet Bahçesi ise sisten kayboldu. Dicle Nehri'nin geçtiği tarihi On Gözlü Köprü ile 15'inci yüzyılda Akkoyunlular tarafından yaptırılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1916 ve 1917 yıllarında kullandığı Gazi Köşkü'nde de kartpostallık görüntüler oluştu.

 

İstanbul'da 5 katlı binada 3 gece 2 gün kumar kampı! Böyle basıldılarYurdun çeşitli kentlerinden ve yurt dışından gelenler için Fatih'te kiralanan 5 katlı apartmanda sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gece, 2 gün kumar oynatılacağının belirlenmesi üzerine polis operasyon düzenledi. Baskında binayı kiralayan 2 kişi ile içerideki 20 kişi gözaltına alındı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Meteoroloji'den 7 kent için yağış uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den 7 kent için yağış uyarısı

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet