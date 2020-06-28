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28.06.2020 - 12:25 | | DHA

Diyarbakır'da, YKS'nin ikinci oturum heyecanı

Diyarbakır'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Diyarbakır'da, YKS'nin ikinci oturum heyecanı

ÖSYM Başkanlığı'nca düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girecek adaylar, aileleriyle birlikte sabah saatlerinden itibaren sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi. Sınava girecek olan öğrenciler, dezenfektan kullandıktan sonra maskelerini değiştirip, detaylı üst aramasıyla salona alındı.

ÇOCUKLARINI REFÜJDE BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayı unutan aileler ise polis ekiplerince okul önünden uzaklaştırıldı. Polisin uyarılarının ardından Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulu önünde bulunan refüje geçerek beklemeye başlayan ailelerin bazıları dua etti, bazıları da nakış işlemeye başladı. Zırhlı araçtan yapılan anonsa rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan aileler, refüjden uzaklaştırıldı.

Sınava giderken kaza geçirdi, hastane yerine sınava gittiİstanbul Maltepe’de ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü.
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