Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ı vuran kişi arkadaşı çıktı!

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Teşvikiye Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak üzerinde geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan olayda, 2-3 yıldır arkadaş oldukları öğrenilen dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran ile Serhat Okuducu isimli şahıslar aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Yaran, Okuducu tarafından silahla vurularak yaralanmıştı.

Olay sonrası şikayetçi olan ve ifadesinde "Bana seni öldüreceğim" diyerek ateş etti diyen Yaran, kavganın nedeni hakkında bir şey söylemedi. Yaran'ın şikayeti üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce incelemeye aldıkları kamera görüntülerindeki ateş eden kişinin Serhat Okuducu olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı adres çalışmasının ardından Kağıthane Ortabayır Mahallesi Bacadibi Sokak üzerinde bulunan bir eve baskın düzenlendi.

Baskında olayda kullandığı silahla birlikte yakalanıp gözaltına alınan Okuducu emniyete götürüldü. İfadesinde Onur Yaran ile 2-3 yıllık arkadaşlık park bulunduğunu ve olayın kazayla gerçekleştiğini ifade eden Okuducu "Belimdeki silah düşmesin diye düzeltirken silah bir anda ateş aldı. İsteyerek olmadı" diyen Okuducu işlemlerinin ardından sabah saatlerinde mahkemeye sevk edildi.

Zanlı çıkarılan mahkemece tutuklandı.