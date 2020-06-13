Doçentlik başvuruları yılda 3 kez yapılacak

Buna göre, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda iki kez yapılan doçentlik başvuruları, ocak, mayıs ve eylül olmak üzere üç defaya çıkarıldı. Başvurular, ilgili ayların 20. günü başlayıp, en geç son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılacak. Uygulama 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Doçentlik başvurularında asgari şartların sağlanıp sağlanmadığı daha önce hem ön inceleme komisyonu hem de jüri üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenirken, yapılan düzenlemeyle bu görev sadece jüriye bırakıldı. Jüri raporları tamamlandığında, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu, ilgililere elektronik ortamda erişime açılacak ve erişime açıldığı tarihi izleyen 5. gün ilgililere bildirilmiş kabul edilecek.