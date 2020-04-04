Doğa kontrolü geri alıyor

Kovid-19 ile mücadelede dünya nüfusunun yarısının karantinaya alınması doğadaki dengelerin değişmesine neden oldu. Bilim insanlarının, hükümetleri iklim değişikliğinin kötü etkilerinden kaçınmak için 2020 yılına kadar küresel emisyonları düşürmeleri konusunda uyarmasının ardından yaşanan salgının tek “iyi” etkisi, doğada görüldü. Dünya genelinde hava kirliliğinin bu yıl 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeye geleceği açıklandı.



Trafik durdu hava temizlendi



Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin’den başlayarak Ocak ayından bu yana pek çok ülkede uygulanan karantinalar sanayi çalışmalarını durma noktasına getirdi. Bununla birlikte kara ve hava trafiğinin azalması, küresel karbon ve azot dioksit emisyonunu azaltan temel etken oldu.



Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin’den başlayarak Ocak ayından bu yana pek çok ülkede uygulanan karantinalar sanayi çalışmalarını durma noktasına getirdi. Bununla birlikte kara ve hava trafiğinin azalması, küresel karbon ve azot dioksit emisyonunu azaltan temel etken oldu.

Dünyada en fazla hava kirliliğine neden olan ülkelerin başında gelen Çin’de zehirli gaz azot dioksit emisyonu, karantina süreci nedeniyle yüzde 25 azaldı.



Dünyayı kirleten öncü ülkelerden ABD’de ise en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü New York eyaletinde geçen yıla göre karbon monoksit emisyonlarında yüzde 50 azalma meydana geldi. New York’ta trafik yoğunluğunun yüzde 35 azaldığı ve böylece havadaki metan seviyesinde “belirgin bir düşüş” olduğu bildirildi.

ABD’nin başta San Francisco olmak üzere pek çok şehrinde de azot dioksit ve karbon dioksit seviyelerinde ani bir düşüş tepit edildi.

Avrupa’da hava kirliliği seviyesi en yüksek bölgelerden olan İtalya’nın kuzeyinde ülkede 9 Mart’ta başlayan karantinadan sonra, azot dioksit emisyonu oranında yüzde 40 düşüş kaydedildi. Copernicus Atmosfer Servisi Müdürü Vincent-Henri Peuch, bu tablo için “Görülmemiş bir durum” yorumunu yaptı ve karantina ilan edilen diğer Avrupa ülkelerinden de benzer değişim sinyalleri alınmaya başlandığını açıkladı.

1.3 milyar nüfusu nedeniyle dünyada en geniş kapsamlı karantinanın gerçekleştiği Hindistan’da uygulamanın başlamasının üzerinden henüz 1 hafta geçmesine rağmen hava kirliliği ciddi oranda düştü.



‘Küresel Karbon Projesi’ne başkanlık eden ABD’de Stanford Üniversitesi’nden Profesör Rob Jackson, bu yıl küresel karbon üretiminin yüzde 5 oranından fazla düşebileceğini söyledi. 2008 ekonomik krizinden sonra yaşanan yüzde 1,4’lük karbon emisyonu azalımından bu yana ilk kez düşüşün yaşandığını belirten Jackson, “Bu, İkinci Dünya Savaşı’dan bu yana gerçekleşecek en büyük düşüş” dedi.u İtalya’nın Venedik kentinde kanallardaki tekne trafiğinin azalmasıyla su temizlendi.



Şehirler hayvanlara kaldı



Yaban hayvanları, insanların “işgal” ettiği alanların kontrolünü geri almaya başladı. Pek çok ülkede yaban hayvanları, karantina uygulanan boş şehirlere indi.



Şili’nin başkenti Santiago’da bir puma görüldü.









İngiltere Galler’de keçi sürüleri şehirlere indi.





Japonya’da boş metroda geyik görüldü.



Ekvador’da karantina nedeniyle trafiğin olmadığı otobanda akbabalar dolaşmaya başladı.









Kanada’da deniz trafiği nedeniyle çok sık görülmeyen katil balina, kıyıya yakın bir yerde görüldü.







