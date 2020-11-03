Doğalgaz borusuna kendisini asarak intihar etti!

Olay, saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Esin Sokak'ta meydana geldi. Sercan A.'dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Bir elektrik dağıtım firmasında çalışan Sercan A.'nın evine giren arkadaşları, doğalgaz borusuna asılmış bedeniyle karşılaştı.

Durum, polise ve 112 Acil ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sercan A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis de yaptığı incelemede olayın intihar olduğunu tespit etti.

Sercan A.'nın bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.