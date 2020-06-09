Doğan Heper’i anıyoruz

İstanbul’da 1937 yılında dünyaya gelen Doğan Heper, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. 1964’te Abdi İpekçi’nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girdi. Milliyet’te Abdi İpekçi’den sonra en uzun süre genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Heper, muhabirlikten sayfa sekreterliğine, yazı işleri müdürlüğünden icra kurulu başkanlığına çok sayıda görev üstlendi. Heper meslek yaşamının son döneminde de yazar olarak bilgi, görüş ve gözlemlerini paylaşıyordu.

“Memuriyette iki emekliliğe denk geliyor” dediği 53 yılını Milliyet’te geçiren duayen kalem Doğan Heper, 9 Haziran 2017’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ailesi, meslektaşları ve dostları Heper’i anmak için bugün üçüncü kez Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında bir araya gelecek. Tören saat 11.00’da başlayacak.