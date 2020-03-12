12.03.2020 - 09:47 |
Doğduğun Ev Kaderindir 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep terk ediyor
Doğduğun Ev Kaderindir 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TV8'de ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümünde Mehdi ve Zeynep birbirine olan sevgisinden bahsederek duygu dolu anlar yaşanacak. Fakat daha sonra Zeynep, Mehdi'ye bir mektup yazarak evi terk etmek zorunda kalacak. İşte Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı...
Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Doğduğun Ev Kaderindir 10. blöümüyle dün akşam yayınlandı. Dünkü bölümün ardından Doğduğun Ev Kaderindir 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 11. yeni bölüm fragmanı...
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FRAGMANI
E-5'te tabancalı maganda dehşeti!İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken iken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.