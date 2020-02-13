Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanı...

Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde Benal hamile ve çocuğun babasının Mehdi olduğunu iddia ediyor. Benal, Mehdi'nin ailesine her şeyi anlatırken onlar da durumu Mehdi'ye aktarmaya çalışıyor. Zeynep onları dinlerken şoke oluyor. Peki şimdi neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi ve Zeynep boşanmaktan vazgeçti. Ancak Benal'in hamile olması ortalığı iyice karıştıracak. Durumu öğrenen Zeynep nasıl tepki verecek?

Mehdi'yi şikayet edenin kim olduğu belli oldu! Bayram'ın eve yine sarhoş gelip ortalığı dağıtması Zeynep'i rezil etti. Sakine'nin ise Bayram hakkındaki planına çok şaşıracaksınız. Kibrit sayesinde aynı yatağı paylaşan Zeynep ve Mehdi'ye, Benal'den küçük bir sürpriz var!