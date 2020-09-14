Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!

Doğu Akdeniz düğümü nasıl çözülecek? Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı tavrının arkasında nasıl bir hesap var? Gelişmeleri yakından izleyen, Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras, CNN TÜRK'ten İrem Koca'nın sorularını cevapladı.

"Doğu Akdeniz gerilimi, soğuk savaştan bu yana görülmemiş bir aşamaya ulaştı. Bölgedeki silahlı aktivite tehdidi sorunu büyüttü. Doğu Akdeniz'de silahlı çatışmanın mümkün olduğunu düşünüyor muyum? Evet... Kasıtlı olmasa da çatışmaların yaşanması mümkün. Herkesin müzakere istediği açık, ancak herkes kendi şartlarını öne sürüyor. Müzakere ederek Türkiye'nin bu davranışını ödüllendirme-me arzusu var. Benim korkum her şeyden çok krizin büyümesi. Krizi tetikleyen şeylerden biri, Lozan Antlaşması'na yönelik daha geniş bir hoşnutsuzluk. Neredeyse bir asır sonra bu tartışmayı gündeme getirmek, çok tehlikeli."

ABD Kaliforniya Deniz Okulu'nda Ulusal Güvenlik İlişkileri alanında Profesör olarak da görev yapan Gingeras, Türkiye'nin donanma kapasitesinin son yıllarda geliştiğini vurguladı.

"Türkiye'nin donanma kapasitesini genişletme ve modernleştirme konusunda oldukça başarılı görünen bir çabası var. Ama daha da önemlisi, bunu Ankara'nın güvenlik politikasıyla uyumlu hale getirmiş olması. Elbette, Türkiye'nin bu gücünü test ettiğini görmek istemem."

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerine, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasıyla ilişkinse şu yorumu yaptı;

"Washington son zamanlarda Kıbrıs Rum ve Yunanistan'la ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar atıyor. ABD Türkiye'ye ve İncirlik üssüne eskisinden daha az bel bağlıyor. Doğu Akdeniz'de önemli bir yere sahip olan Güney Kıbrıs'la ilişkileri iyileştirmek istiyor."